Dünyaca ünlü boksörden keşmir'e 'destek' ziyareti

Pakistan asıllı dünyaca ünlü İngiliz boksör Amir Khan, Keşmir'deki duruma dikkat çekmek ve Keşmir halkına destek vermek için Kontrol Hattı'nı (LoC) ziyaret etti.Pakistan asıllı İngiliz profesyonel boksör Amir Khan, Keşmir halkına destek olmak için Kontrol Hattı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Basına ziyaretiyle ilgili konuşan Khan, ziyaretinin amacının 'barış' için sesini duyurmak ve Keşmir'deki duruma dikkat çekmek olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Khan, 'Hindistan birliklerinin ateşkes ihlallerinden' etkilenen aileler ile görüştüğünü belirterek, "Kalbim, Keşmir'de kuşatma altında yaşayan insanlarla birlikte atıyor. Hindistan'ın bölgedeki faaliyetlerini kınıyorum. Hindistan'ın gaddarlığına karşı Keşmir'in sesi olmaya devam edeceğim ve İngiltere'deki insanlara buradaki durumdan bahsedeceğim" ifadelerini kullandı.Ayrıca, Khan sosyal medya hesabından ziyaretine dair Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor ile birlikte görüntü ve fotoğrafını paylaştı ve "Mükemmel çay, Keşmir çayı" ifadelerini kullandı.Amir Khan Pakistan ziyaretini, 24 Ağustos'ta sosyal medya hesabından "Gelecek hafta Pakistan'da kontrol Hattı'na barış için sesimi duyurmak ve Keşmir'deki korkunç duruma dikkat çekmek için insani bir ziyaret gerçekleştireceğim" ifadeleriyle duyurmuştu.