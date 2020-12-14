Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi

14.12.2020 02:07
Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi, System.String[]

Birçok eseri Türkçe'de de yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Birçok eseri Türkçe'de de yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumartesi gecesi zaattüre nedeniyle öldüğü açıklanan John le Carre'nin temsilciliğini yapan Jonny Geller, ünlü romancının "İngiliz edebiyatının tartışmasız devi" olduğunu söyledi.

John le Carre'yi 15 yıl boyunca temsil eden Geller, "Onun kaybını tüm kitapseverler hissedecek. Parlak bir zeka, nezaket ve mizah insanıydı" dedi.

'Soğuk Savaş'ı tarif eden yazar'

Le Carre'nin ölümünün ardından Geller'in kendisi için yaptığı yorumlardan birisi de, "O, Soğuk Savaş'ı tarif eden yazardı" cümleleri oldu.

Köstebek, Hain ve Bahçıvan'ın da aralarında bulunduğu kitapların yazarı olan le Carre, önceki kitaplarının çerçevesini belirleyen Soğuk Savaş söyleminin yerini İslam karşıtlığının aldığını ifade ediyordu.

1931 doğumlu John le Carre, 1940'lı yıllarda İsviçre'de Almanca eğitimi alırken, gizli servisler için çalışmaya başladı.

Eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı olan le Carre, 1963 yılında yazdığı 'Soğuktan Gelen Casus' kitabıyla dünya çapında tanınmaya başlamıştı.

Yazarın bu kitabın ardından yazdığı bir dizi başka kitap, casus romanları türünün mihenk taşları oldu.

Bazı eleştirmenlere göre Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü, le Carre için iyi olmadı. Romanlarına heyecanlı bir çerçeve sağlayan Soğuk Savaş'ın yok olması, yazarın aleyhine oldu.

Ancak le Carre aynı fikirde değil; 2013'te BBC'ye verdiği mülakatta, "terörle mücadele" söyleminin kendisine yeni bir zemin sağladığını, "kurtarıcısı" olduğunu söylüyor.





Le Carre ayrıca İslam'ın her iki taraftaki köktenciler tarafından "şeytanileştirildiği" ve Sovyet komünizmi gibi büyük bir düşman olarak anlatıldığı görüşünde olduğunu söylemişti.

Ünlü yazar, kitaplarının edebiyat yarışmalarına sokulmasına da izin vermiyor.

Ancak yazarın çok satan kitapları bugüne kadar onlarca dile çevrildi ve 12'si televizyon, sinema ya da radyoya uyarlandı.

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre'nin Türkçe'ye çevrilen kitaplarından bazıları, 'Casusun Mirası', 'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain' ve 'Güvercin Tüneli'.

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi

Soğuk Savaş, Cumartesi, İslam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti         
00:00
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü         
23:19
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek         
22:26
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 02:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei