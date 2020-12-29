Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü

29.12.2020 21:57
Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü, System.String[]

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Fu'nun ölümü, İngiltere'de Kraliyet Müzik Koleji Profesörü ve Fu'nun öğrencisi Cianing Kong tarafından duyuruldu.

Kovid-19'a yakalanan Fu'nun, 1950'lerden bu yana yaşadığı Londra'da 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de 1934'te seçkin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fu, kariyerinin başında Şanghay Semfoni Orkestrası'nın kurucusu İtalyan şef Mario Paci ile çalışmıştı.

Avrupa'da müzik eğitimi almak için 19 yaşında Çin'den ayrılan ve Varşova'ya giden Fu, burada Chopin yarışmasında ödül kazanarak uluslararası üne kavuşmuştu.

Fu, 1959'da Londra'ya yerleşmiş, Avrupa ve ABD'de solo performanslar sergilemişti.

Ünlü piyanistin ebeveynleri, Çin'de Kültür Devrimi sırasında baskıya uğrayarak 1966'da intihar etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Londra, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşılarını Türkiye'ye taşıyan uçaktan ilk görüntü Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü         
21:27
Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum         
21:16
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 53 binin üzerinde Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 53 binin üzerinde         
20:53
Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu         
17:42
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 22:12:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei