Dünyaca Ünlü Copacabana Plajında Mezarlıklı Protesto - Son Dakika

Dünyaca Ünlü Copacabana Plajında Mezarlıklı Protesto
Brezilya'nın dünyaca ünlü Copacabana plajı mezarlık oldu.
Brezilya'nın dünyaca ünlü Copacabana plajı mezarlık oldu. Kuma kazılan mezarlar ve başına dikilen haçlar aslında bir protestonun parçası. 100 sembolik mezarla, hükümetin Corona salgını politikaları protesto edildi.
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16.06.2020 11:00:43. #1.13#
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