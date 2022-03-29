Dünyaca ünlü Damlataş Plajı'nda gün batımına onlarca kişi eşlik etti - Son Dakika

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Dünyaca ünlü Damlataş Plajı'nda gün batımına onlarca kişi eşlik etti

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra Plajı'nda gün batımı yoğunluğu oluştu. Onlarca insanın eşlik ettiği gün batımı eşsiz manzarayı da beraberinde getirdi.

Alanya ilçesinde bulunan Damlataş Kleopatra Plajı eşsiz gün batımının seyrine doyum olmuyor. Güneşin batmasıyla kızıllığın hakim olduğu gökyüzünü dalga sesleri eşlik ederken, onlarca insan bu eşsiz manzarayı izlemek için kumsalda bir araya geldi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu plajda kimileri arkadaşları ile sohbet ederek, kimileri ise kumsal boyu yürüyüş yaparak izledi.

Gün batımını izlemeye geldiğini söyleyen Tufan Kozak, "Benim gibi onlarca insan var. Güneşte yavaş yavaş batıyor. Şu an kızıllığı her tarafa hakim. Çok güzel, manzara mükemmel şu anda" dedi.