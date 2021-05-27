Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor

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Zarar eden faaliyetlerini satan ve diğerlerini de kapatan Avrupa'nın dev bankası HSBC, ABD'de perakende bankacılık sektöründen çekildiğini duyurdu. Uzun zamandır ABD'den çıkması beklenen HSBC, yerel bankalarla rekabette zorlandı ve Kuzey Amerika'daki faaliyetini her geçen yıl azaltmaya çalışıyordu.

ASYA PAZARINA ODAKLANACAK

HSBC, şubat ayında açıkladığı stratejisine göre Asya'da varlık yönetimi alanına odaklanacağını açıklamıştı.

CITIZENS BANK VE CATHAY ALDI

HSBC'nin ABD'nin doğu kıyısındaki bireysel ve küçük işletme bankacılığı faaliyetlerini, 80 şubesini Citizens Bank satın aldı. Batı kıyısında bulunan 10 şubesini ise Cathay Bank satın alacak.