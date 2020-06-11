Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'den Antalya'nın tanıtımına destek - Son Dakika

Ünlü İspanyol dizisi "La Casa de Papel"in müziğine yaptığı "remix"le adından söz ettiren DJ Burak Yeter, "Müzikle kal, Antalya'yı hayal et" projesi kapsamında Antalya Havalimanı'nda konser verdi.

Antalya Tanıtım Vakfından (ATAV) yapılan açıklamaya göre, Vakıf ile Burak Yeter'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya destinasyonunun tanıtımı için hayata geçirdiği proje kapsamında dünyaca ünlü DJ, Fraport TAV sponsorluğuyla Antalya Havalimanı'nın apronunda yolcu uçağının önünde performans sergiledi.

Yeter'in ekibiyle sergilediği performans, yakın zamanda sosyal medya platformlarında ve dünya genelinde yayın yapan müzik kanallarında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, normalleşmenin başladığı dönemde vakıf olarak, Burak Yeter ve Fraport TAV ile iş birliğine giderek insanların tatil planları için Antalya'yı hayal etmesini sağlamak istediklerini belirtti.

Tatil planları yapanların kenti kafalarında kurgulamaları için hayata geçirdikleri "Müzikle kal, Antalya'yı hayal et" projesinin üçüncü konserini havalimanında gerçekleştirdiklerini aktaran Ege, şunları ifade etti:

"Antalya'nın destinasyon olarak güvenilir olduğunu, doğa ve tarihle iç içe olduğunu evrensel dil müzik kanalıyla tüm dünyaya yaymayı amaçlıyoruz. Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'le insansız konserler serisi başlatarak; Tünektepe, Tahtalı ve ardından destinasyon olarak Antalya'nın ilk varış noktası olan Fraport TAV Antalya Havalimanı ile iş birliğinde apronda benzersiz bir deneyim yaşatıyoruz."

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise "yeni normale" adapte olunan bu dönemde, ATAV ve DJ Yeter ile gerçekleştirdikleri bu çalışmada, havalimanını görsellerle projenin parçası yaparak, hem Antalya'nın hem de havalimanının yerli ve yabancı turistlerimize hazır olduğunu göstermek istediklerini bildirdi.

"Antalya'nın tanıtımına müzikle büyük bir katkı verdik"

Yeter de dünyanın salgınla savaştığı dönemde tüm kültür sanat etkinliklerinin durdurulmasına rağmen süreci çok farklı yöneterek, Antalya'nın tanıtımına müzikle büyük bir katkı verdiklerini kaydetti.

Evden çıkılmaması gereken günlerde doğayla iç içe konserlere imza attıklarını anlatan Yeter, "Yaptığımız çekimlerden büyük izlenme aldık. Şu an Türkiye'de, Youtube kanalımda yayınlanan videolarımda en çok görüntülenme sayısı bana ait. İlerleyen zamanlarda Antalya'nın farklı bölgelerinde çekim yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Müzikle kal, Antalya'yı hayal et" projesinin sosyal medya platformları ve müzik kanallarında yayınlanan diğer konserleri, Tünektepe ve Tahtalı Dağı'nda gerçekleştirilmişti.