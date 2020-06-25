Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'den Antalya'nın tanıtımına destek - Son Dakika

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'den Antalya'nın tanıtımına destek

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfının (ATAV) iş birliğiyle, Antalya turizmine katkıda bulunmak için Antalya Havalimanında dijital ortamda konser verdi.

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfının (ATAV) iş birliğiyle, Antalya turizmine katkıda bulunmak için Antalya Havalimanında dijital ortamda konser verdi.

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Vakıf ile Burak Yeter'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya destinasyonunun tanıtımı için hayata geçirdiği proje kapsamında ünlü DJ, Fraport TAV sponsorluğuyla Antalya Havalimanı'nın apronunda yolcu uçağının önünde performans sergiledi.

Yeter'in ekibiyle sergilediği performans, sosyal medya platformlarında yayınlandı, dünya genelinde yayın yapan müzik kanallarında ise yakın zamanda yer alacak.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, projeyle ilgili Antalya Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, konserlerle insanların tatil planları için Antalya'yı hayal etmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Salgın sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatın durma noktasına geldiğini belirten Ege, "Bu süreçte Antalya'yı tanıtmak için DJ Burak ile 'Müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesini hayata geçirdik. Yaptığımız konserlerle Antalya'nın deniz, kum ve güneş dışında insanlara farklı turizm imkanları sunduğunu anlatmak istiyoruz." dedi.

Konser ve festivallerin iptal edildiği süreçte dijital dünyaya olan ilginin arttığına dikkati çeken Ege, ATAV olarak müziğin evrenselliğini de kullanarak dijital ortamlarda konserler vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Antalya Havalimanı'nda boş duran uçakları gördüklerinde çok üzüldüklerini aktaran Ege, "Apronda konser verilmesi dünyada bir ilk oldu ve bu Antalya turizminin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak. Bundan sonraki konserler UNESCO'nun dünya mirası geçici listesinde yer alan Aspendos, Patara, Sagalassos gibi antik kentlerde yapılacak." diye konuştu.

"İnsansız konser serisi devam edecek"

DJ Burak Yeter ise havalimanında konser vermenin çocukluk hayali olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Antalya'yı tanıtmak için daha önce yapılmamış "insansız konserler" vermeye başladıklarını anlatan Yeter, "İnsansız konser serisi devam edecek, bu üçüncü konserimiz. Antalya'nın doğal zenginliklerini ortaya koymak için konserlere devam edeceğiz. Antalya'nın güvenilir bir lokasyon olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Youtube izlenme rekorunun kendisine ait olduğuna işaret eden Yeter, yaptığı müziklerin 7'den 70'e herkese ulaştığını söyledi.

"24 saatte 500 bin kişi izledi"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da Antalya'nın turizmine katkı sağlamak için birçok proje yürüttüklerini ve bunlardan en önemlisinin ise apronda konser vermek olduğunu vurguladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün de konsere büyük destek verdiğini kaydeden Yılmaz, konserin dijital ortamda 24 saatte 500 bin kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından DJ Burak Yeter'in apronda verdiği konser izletildi.

Burak Yeter, Antalya, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'den Antalya'nın tanıtımına destek - Son Dakika

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