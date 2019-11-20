Dünyaca ünlü drone firmasının güvenlik açığını buldu

İstanbul'da yaşayan Abdullah Öztürk, dünyaca ünlü drone üretimi yapan firmanın yazılım açığını bularak, firmanın sitesinde ilk kez bir Türk isminin yer almasını sağladı.

Beş yıldır drone AR-GE alanında çalışan Abdullah Öztürk dünyaca ünlü drone üretimi yapan firmanın güvenlik açığını buldu. Firma, Güvenlik Müdahale Merkezi (DSRC), web sitesinde, çevrimiçi mağazada, ürün yazılımını veya mobil uygulamaları içeren potansiyel güvenlik sorunlarını rapor eden güvenlik araştırmacılarını ödüllendiriyor. Nitelikli hatalar için ödüller 100 ABD Doları ile 30 bin ABD Doları arasında değişiklik gösteriyor. Güvenlik tehdidin potansiyel etkisine ilişkin risk değerlendirmesini firma kendi belirtiyor. Firmanın güvenlik açığını bulanların ismi firmanın sitesinde yayınlanıyor. Sitede ismini yazdıran ilk Türk ise Abdullah Öztürk oldu. Verilen ödül ve yapılan anlaşma gereği Öztürk bulduğu güvenlik açığını açıklayamayacağını ifade etti.

"DÜNYA ÜZERİNDE İLK TÜRK OLARAK İSMİMİZİ SİTEYE YAZDIRDIK"

DroneTürk AR-GE biriminde çalışan Abdullah Öztürk, "Alanım droneların daha stabil uçmasını sağlamak ve onların özel projeler ile geliştirmek. DJI firması dünyanın en büyük drone üreticilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Djı firmasının güvenlik açığını yakaladık. Firma tarafından bununla ilgili bana maddi ve manevi ödüller verildi. Bulduğum güvenlik açığı ile ilgili detay veremem. Çünkü firma ile aramızda sözleşme imzaladık. Dünya üzerinde ilk Türk olarak Djı firmasının sitesine ismimizi yazdırmış olmanın gururu var tabi. Cihazlar ilk olarak hobi amacı ile üretilmeye başlandı. Daha sonra fotoğraf ve video çekimi üzerine üretilmeye başlandı. Firmanın mesela zirai alanda ürettiği bir cihazın eksikliklerini raporluyoruz. Firmada bir sonraki model üretiminde bunları göz önünde bulundurarak yeni cihaz üretiyorlar" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)