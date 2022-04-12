Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek - Son Dakika
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Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek

12.04.2022 17:57
Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek

A.B.D. Chicago Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, mezun olduğu Atatürk İlkokulu'nun kütüphanesine yardımda bulundu.

A.B.D. Chicago Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, mezun olduğu Atatürk İlkokulu'nun kütüphanesine yardımda bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'ndan mezun olan, A.B.D. Chicago Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, akademik çalışmaları sayesinde aldığı ödüllerle okuluna destek oldu. Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, verdiği destekle tepeden tırnağa yenilenen, çok daha güzel ve daha verimli bir hale dönüşen Atatürk İlkokulu Kütüphanesi yeni yüzü ile öğrencilerin kullanımına açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk İlkokulu'nu ve Kütüphaneyi ziyaret eden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, kütüphanenin son halini çok beğendi. Okuldaki eğitim uygulamaları ve projeleri hakkında kısa bir söyleşi yapan Akçiğit, okula ve kütüphaneye desteğinin süreceğinin sözünü verdi.

(Yasin Keskin/İHA)

Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek
Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek
Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek

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Chicago Üniversitesi, Karacabey, Ekonomi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek - Son Dakika


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