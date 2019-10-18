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Dünyaca ünlü eser "Cimri" Büyükşehir sahnesinde

39 dakika önce

Dünyaca ünlü eser "Cimri" Büyükşehir sahnesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, Fransız Yazar Moliere'nin dünyaca ünlü eseri "Cimri" oyununa ev sahipliği yapıyor Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu, Gençlik Parkı Büyük Sahnede...

Dünyaca ünlü eser "Cimri" Büyükşehir sahnesinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, Fransız Yazar Moliere'nin dünyaca ünlü eseri "Cimri" oyununa ev sahipliği yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu, Gençlik Parkı Büyük Sahnede 18 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde Başkentli tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, sezona Fransız yazar Moliere'in "Cimri" oyunuyla merhaba diyor.

Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'ne bağlı "Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu", sezonun ilk oyunu "Cimri" ile Gençlik Parkı Büyük Sahne'de 18 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde seyirci karşısına çıkıyor.


Tiyatro dolu bir sezon

Dünyaca ünlü eser Cimri L'avare, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları ev sahipliğinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Muhammet Emin Kutluca'nın yaptığı Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu'nun ücretsiz oyunu, 18 Ekim ve 25 Ekim'de saat 19.30'da sahnelenecek.

Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu yeni sezonda ayrıca "Ölüler Kapı Çalmaz", "Fareler ve İnsanlar", "İnsan Ne ile Yaşar", "Mevlana ve Şems: İlahi Aşk" ve "Fatih" oyunları ile seyirciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'nde; Temel tiyatro, organik gerçeklik (doğal oyunculuk tekniği), alt kadro oyuncu yetiştirme programı, kamera önü ve drama eğitimleri devam ediyor.

Dünyaca ünlü eser Cimri Büyükşehir sahnesinde

Altındağ, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
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