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Dünyaca ünlü fast food markalarından koronavirüs seferberliği
6 saat önce
Dünyanın en büyük iki fast food markası Rusya'nın 58 bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bedava öğle yemeği vereceğini duyurdu.
Dünyanın en büyük iki fast food markası Rusya'nın 58 bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bedava öğle yemeği vereceğini duyurdu.
Fast food şirkerlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin 58 bölgesinde sağlık çalışanların 15 Nisan'a kadar bedava öğle yemeği verilecek. Ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek için de yemeklerin sadece restoranlardan verileceği açıklandı.
RUSYA'DA SON DURUM
Rusya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e, virüs nedeniyle hastalananların sayısı ise 4 bin 149'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:50 Kaynak: DHA
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