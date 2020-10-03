- Dünyaca ünlü Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton Bodrum'da

Dünya şampiyonu F1 pilotu Hamilton'dan jet ski şov

MUĞLA - Formula 1 şampiyonu ilk siyahi pilot Lewis Carl Hamilton, 9 Ekim'de Japonya'da düzenlenecek yarış öncesi Bodrum'da ailesiyle stres attı. Formula 1 şampiyonu Hamilton'un pistlerde olduğu gibi denizde de jetski üzerinde yaptığı sürat nefesleri kesti.

2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olan Lewis Carl Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaşan ünlü yarışçı Lewis Carl Hamilton 9 Ekim'de Japonya'da düzenlenecek yarış öncesinde Bodrum'da stres attı. Yalıkavak açıklarında milyon dolarlık yatta tatil yapan Lewis Carl Hamilton ve ailesi sabah denize girerek serinledi. Hamilton'a kardeşi Nicolas Hamilton ve kız kardeşi Samantha Lockhart'da eşlik etti.

56 metre uzunluğundaki Vertigo isimli lüks bir yat kiralayan Hamilton'un 1 hafta için 600 bin dolar ödediği öğrenildi. Ailesi ile geldiği yatta keyifli zaman geçiren Hamilton yanında bulunan ve sevgilisi olduğu iddia edilen siyahi bir kadınla denaize girip uzun süre jet skiye bindi. Formula 1 yarışlarından gösterdiği performansı Jetskide de sergileyen Hamilton yaptığı hızla nefes kesti.

Yarış öncesi stres attı

Formula 1 yarışlarında 6 kez şampiyon olan Hamilton'un 9 Ekim'de Japonya'da düzenlenecek olan yarış öncesi Bodrum'a stres atmaya geldiği öğrenildi.