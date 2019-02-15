Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Futbolcuların Tuttuğu Türk Takımları ve Nedenleri

Dünyaca Ünlü Futbolcuların Tuttuğu Türk Takımları ve Nedenleri

1 saat önce

Merhaba bu videoda dünyaca ünlü futbolcuların tuttuğu Türk takımları ve Nedenleri'ni izleyebilirsiniz.

Merhaba bu videoda dünyaca ünlü futbolcuların tuttuğu Türk takımları ve Nedenleri'ni izleyebilirsiniz. Videoda Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi futbolcular bulunuyor. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:07 Kaynak: Youtube

Neymar, Cristiano Ronaldo, Genel
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