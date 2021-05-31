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Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu - Son Dakika

Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

31.05.2021 11:27
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu, System.String[]

Damat Tween ve D'S damat markaları ile dünya moda perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı. Böylece 80'den fazla ülkede 431 mağazası bulunan "Damat" tekrar yüzde 100 Türk şirketi oldu.

Rekabet Kurumu'nun Investcorp'daki hisselerin Orka Holding tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından Orka Holding, yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak yoluna devam ediyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirterek, "Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D'S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA YENİ MAĞAZALAR AÇACAĞIZ"

Dünya moda perakendesinde büyük hedefleri olduğunu, her yıl yurt dışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

" İtalya'dan Avustralya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Almanya'dan Dubai'ye 80'i aşkın ülkede toplam 431 mağaza ile yer alıyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam 8 mağaza açtık. Aynı şekilde bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz. Pandemi ile birlikte küresel moda perakendesinde önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl İspanya'da 6 noktada El Corte Ingles departman store'larda yer alacağız. Dubai'de 3, Moskova'da 2, Güney Afrika'da 2, Bosna Hersek'te ve Özbekistan'da da birer mağaza açacağız. Yine Rusya, Güney Afrika, Gürcistan, Polonya, Kazakistan ve Orta Doğu'da yatırımlarımız sürecek.

"ONLİNE SATIŞIMIZ YÜZDE 100 ARTTI"

Mağazalaşmanın yanında dijital teknolojide de önemli yatırımlarımız söz konusu. Halen pandemiden çok daha önce dijital altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. Online mağazalarımız, dünya çapında A+ birer mağaza gibi iş yapıyor. Damattween.com ve dsdamat.com'daki alışveriş trafiği geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Aynı şekilde D'S damat ve Damat Tween mobil app uygulamalarımız da beklenenden çok daha iyi ve hızlı ilgi gördü. Bunların yanında gelecek vadeden projeleri de yatırımlarımızla desteklemeyi sürdürüyoruz. Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip kullanıcılarına kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile online alışveriş ayrıcalığı sunan Clotie uygulamasına melek yatırımcı olduk."

Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Orka Holding, Tween, Moda, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu - Son Dakika Ekonomi


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