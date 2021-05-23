Dünyaca ünlü golcü Diefo Costa'yı, Arda Turan getiriyor

İtalyan gazeteci Giusy Pirosa, Diego Costa'nın Serie A'ya gidemeyeceğini iddia etti… La Gazzetta Dello Sport'ta 20 Mayıs'ta yer alan, Beşiktaş ve Benfica dışında Serie A'dan da takımların Brezilya asıllı İspanyol oyuncuya olan ilgisini değerlendirdi.

Atletico Madrid'in devre arasında Brezilya asıllı oyuncunun sözleşmesini feshederken, 2022 yılının sonuna kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takımla sözleşme imzalamasını engelleyen bir madde koydurduğunu iddia etti.

ARABİSTAN VE ÇİN İLGİSİ

Eğer Costa, 2022 Aralık ayına kadar İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ya da Fransa liglerinden birisinde oynamak isterse Atletico'ya 10 milyon euro tazminat ödemek zorunda olduğunu yazdı. Pirosa'ya göre Costa, ocak ayında Suudi Arabistan'tan iki yıl için gelen 17 milyon dolarlık teklifi kendisi için 10 milyon euro ödeyecek bir takım bulabileceği için reddettiğini belirtti.

ARDA'YA SORDU

Ancak bu rakamı bulamayan Costa'nın büyük hayal kırıklığı ile kendisine teklif yapan Türk, Çin ve Brezilya takımları arasında kaldığı aktarıldı. Costa'nın, Beşiktaş ve Türk kulüplerini Arda'ya sorduğu, olumlu görüşler aldığı belirtildi.