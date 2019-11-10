Dünyaca ünlü golfçüler Atatürk'ü andı

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'na katılan dünyaca ünlü golfçüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla çalan sirenler sırasında saygı duruşunda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun son günü öncesinde antrenman yapan golfçüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla antrenmanlarını yarıda keserek saygı duruşuna geçtiler.

Turnuvanın son iki seneki şampiyonu Justin Rose ve İtalyan Francesco Molinari gibi ünlü golfçüler, sirenlerin sona ermesiyle antrenmanlarına devam etti.

Saygı duruşuna organizasyonda görevli THY'nın çalışanları da Türk bayrağı tişörtleriyle katıldı.