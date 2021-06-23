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Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu - Son Dakika

Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu

23.06.2021 13:52

İngiliz haber ajansı Reuters'ın algı çalışması yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararlarını duyurduğu fotoğraf gündem oldu. Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haberleri kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyuran Reuters, Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini ise park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları olan fotoğraflar ile duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'de normalleşme kararlarını servis ettiği fotoğraf büyük tepki çekti. Reuters Almanya, İrlanda gibi Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini duyururken sokak ve park fotoğrafları kullanırken, Türkiye'nin normalleşme kararlarını kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyurdu.

İNGİLTERE VE İRLANDA'YI İNSAN MANZARALARIYLA SERVİS ETTİLER

İngiliz haber ajansı, İngiltere, İrlanda ve Norveç'teki normalleşme tarihlerini ise park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları ile duyurdu.

Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararları sonrası dünyaca ünlü ajanstan tepki çeken algı operasyonu

NATO SKANDALI UNUTULMADI

Reuters son olarak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarını olumsuz algı amacıyla dünyaya servis etmişti.

Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu

Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda, Türkiye, Reuters, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu - Son Dakika Dünya


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