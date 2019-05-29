Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak
Son Dakika Politika Haber

Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak

46 dakika önce

Beştepe Millet Camisi, Kadir Gecesi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı programa ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak, System.String[]
Beştepe Millet Camisi, Kadir Gecesi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı programa ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Camisi'nde, 31 Mayıs Cuma akşamı Kadir Gecesi özel programı düzenlenecek.
Türkiye'den Adem Kemaneci, Güney Afrika'dan Abdurrahman Sadien, İran'dan Ahmet Abu'l Kasimi ile Suriye'den Mu'tasım el-Asali ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu'nun yer alacağı programa, tüm vatandaşlar davet edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:09 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, Beştepe, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim Seçime 25 gün kala, 5 anket şirketinden İstanbul yorumu Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:55:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]