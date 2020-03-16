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Dünyaca ünlü İngiliz aktör İdris Elba koronavirüse yakalandı
6 saat önce
Sosyal medya hesabından hayranlarına test sonucunu açıklayan Elba, koronavirüse yakalandığını sonradan öğrendiği bir kişi ile temas kurduğunu, öğrenir öğrenmez kendini karantinaya aldığını ve bu nedenle test olma gereği hissettiğini anlattı.
Dünyaca ünlü İngiliz aktör İdris Elba koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından hayranlarına test sonucunu açıklayan Elba, koronavirüse yakalandığını sonradan öğrendiği bir kişi ile temas kurduğunu, öğrenir öğrenmez kendini karantinaya aldığını ve bu nedenle test olma gereği hissettiğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:04
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