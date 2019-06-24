DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TATİL ROTASI TÜRKİYE

Turizmde altın çağını yaşayan Türkiye 2018 yılında 40 milyon yabancı ziyaretçi ağırlarken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor.Oscar ödüllü Amerikalı aktör Matthew McConaughey de tatil için İstanbul 'u tercih etti. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç , ünlü aktör ile ailesini kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Tonguç, ünlü aktörün Boğaz'dan çok etkilendiğini, sadece İstanbul'u değil Bodrum Kapadokya ve Efes 'i de mutlaka görmek istediğini söyledi.

Tarihi ve turistik mekanları, eşsiz doğası ile dünyanın her noktasından tatil için milyonlarca kişi Türkiye'ye akın ediyor. Cazibe merkezi Türkiye'ye ünlü isimlerin de gelişleri de devam ediyor. Son olarak Türkiye'de tatil yapmayı tercih eden isim ise dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey oldu. "Dallas Buyers Club"taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün de sahibi olan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör Matthew McConaughey eşi, çocukları ve annesi ile İstanbul'da tatil yaptı. Gişede 665 milyon dolarlık hasılat yapan "En iyi görsel efektlerö ödülünün sahibi de olan 'Yıldızlararası' filminde de oynayan McConaughey ailesi ile İstanbul'u tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç gezdirdi.

"EN ETKİLENDİĞİ YER BOĞAZ OLDU"

İnstagram adresinden aktörün İstanbul tatilini anlatan Tonguç, "Eşi, çocukları ve annesi ile birlikte geldi İstanbul'a; az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu.Mutlaka tekrar geleceğim dedi; sadece İstanbul'u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istiyor. Ayrıldıktan sonra bu videoyu kaydedip yollamış bana. Bir de "Aynı zamanda bilgesin!" bilgisini paylaştı.

"BU ŞEHRİN BÜYÜSÜNE KAPILMADAN GİDEN YOK"

Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, instagram hesabından "Geçtiğimiz aylarda bir başka Oscar'lı Aktör Christopher Walken İstanbul'u benimle keşfetmeye gelmişti" dedi ve ekledi: İstanbul dünyanın en güzel şehri. Kevin Spacey, Billy Crystal, Robert Redford sadece birkaçı...Bu şehrin büyüsüne kapılmadan, "iyi ki gelmişimö demeden giden yoktu". Türkiye'ye gelecek bir diğer ünlü isim de ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez olacak. Lopez, 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Tom Hanks, Russle Crowe, Steven Spielberg, Ralph Fiennes, U2'nun solisti Bono, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Kate Moss, Adriana Lima, Kevin Spacey, Billy Crystal, Robert Redford Türkiye'de tatil yapmayı tercih eden isimlerden sadece birkaçı.

Görüntü dökümü:

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-Matthew McConaughey ve Saffet Emre Tonguç'un birlikte çektirdiği fotoğraflar

-McConaughey'ın videosu

- İstanbul