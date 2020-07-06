Dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti - Son Dakika

Dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti

İtalya'nın dünyaca ünlü bestecisi Ennio Morricone, 91 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'nın dünyaca ünlü bestecisi Ennio Morricone, 91 yaşında hayatını kaybetti.

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İtalyan basınında yer alan haberlerde, Oscarlı müzisyen Morricone'nin Roma'da tedavi gördüğü klinikte gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Morricone'nin birkaç gün önce Roma'daki evinde düşerek uyluk kemiğini kırdığı ve bir süredir tedavi gördüğü belirtilen haberlerde, cenaze töreninin aile arasında özel şekilde yapılacağı ifade edildi.

Başbakan Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şef Ennio Morricone'nin sanatsal dehasını ve onu her zaman minnetle hatırlayacağız. Hayal etmemizi, duygulanmamızı, düşünmemizi sağlayan notaları, müzik ve sinema tarihinde silinmez şekilde kalacak." ifadesini kullandı.


Roma'da 1928'de dünyaya gelen Morricone, imza attığı 500'ü aşkın film ve dizi müzikleriyle biliniyordu.

Morricone, sinemada yönetmen Sergio Leone'nin "Western" tarzı 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, The Bad and The Ugly)", 1968 yapımı "Batıda Kan Var (Once Upon a Time in the West)", 1984 yapımı "Bir zamanlar Amerika (Once Upon a Time in America)" filmleri ve yönetmen Giuseppe Tornatore'nin 1988 yapımı "Cennet Sineması (Nuovo Cinema Paradiso)" filmi gibi pek çok kült filme bestelediği müziklerle adından söz ettirmiş ve birçok ödül kazanmıştı.

Farklı filmlere yaptığı müziklerle pek çok kez Oscar'a da aday olan Morricone, 2007'de Oscar Onur Ödülü, 2016'da yönetmen Quentin Tarantino'nun "The Hateful Eight" filmine bestelediği müzikle de "En İyi Film Müziği" dalında Oscar almıştı.

Ennio Morricone, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
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