Dünyaca ünlü İtalyan tasarımcılar, İstanbul'a gelecek

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark iş birliği ile 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "İtalyan Tasarım Günleri" etkinlikleri, Venedik Saray, İtalyan Kültür Merkezi, Salt Galata, Mongeri Evi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.



İtalya İstanbul Başkonsolosluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark iş birliği ile düzenlenecek "İtalyan Tasarım Günleri" etkinliğine ilişkin İtalyan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın 100 İtalyan Konsolosluğu ile aynı anda organize ettiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İtalyan Tasarım Günleri, İtalya ve Türkiye açısından her daim kapsamlı olanaklar sunan bir bağlamda "Made in Italy" tasarımını farklı açılardan tanıtmayı amaçlıyor.



2020 yılı teması "Geleceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik" olarak belirlenen etkinliklerin içeriği üniversite ve sanayi iş birliği vizyonu çerçevesinde genişletildi. Bu kapsam çerçevesinde de İtalyan ve Türk şirketleriyle iş birliği alanları genişletilmesine başlandı.



Küratörlüğünü dünyaca ünlü Mimar ve Küratör Prof. Luca Molinari'nin üstlendiği İtalyan Tasarım Günleri iki gün boyunca mimarlık, endüstriyel tasarım ve moda alanlarında İtalya'nın önde gelen isimlerini Venedik Sarayı, İtalyan Kültür Merkezi ve 19. Yüzyılda İtalyan mimarlar tarafından tasarlanan Salt Galata, Mongeri Evi gibi yapıların yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi mekanlarında düzenlenecek paneller ve atölye çalışmalarıyla ağırlayacak.



"İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler için çok yeni kapılar açıyor"

Toplantının açılışında konuşan İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, "İtalyan Tasarım Günleri"nin, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla düzenlediği bir inisiyatif olduğunu belirtti.



Sgarbi, bu günlerin aslında daha büyük bir tanıtım programının bir parçası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Özellikle, İtalyan tasarımının dünyaya tanıtımını amaçlıyor. 'İtalyan Tasarım Günleri', İtalyan mükemmeliyetçilik örneklerini tanıtmayı amaçlıyor. Bütün dünya da çok başarılı oldu tanıtımlar. Bunun önemlilerinden birisi de bunun bir diyalog köprüsü oluşturması diğer ülkelerle ve diğer kültürler ile. Bütün dünyada 100 farklı şehirde yapılıyor ve 100 tane elçi İtalyan kültürünü dünyaya tanıtıyor. Made in Italy markası çok yenilikçi bir imaj sunabiliyor. Ekonomik geri dönüşü çok fazla bu tasarımların. Aynı zamanda çok yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarabiliyor. İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler için çok yeni kapılar açıyor"

"Türkiye ile İtalya arasında 2 bin yıllık bir diyalogdan bahsediyoruz"

Dünyaca ünlü Mimar ve Küratör Prof. Luca Molinari ise "İtalyan Tasarım Günleri" nin ilk seneden itibaren büyükelçisi olduğunu ve bu sene 4'üncü yılı olduğunu belirterek, "Tasarım çok geniş bir kavram. İnsanlar ile küresel çapta iletişim kurmayı mümkün kılan bir kavram. İtalya gibi bir ülkenin 100 tane farklı ülkeye, 100 büyükelçi göndermesi gerçekten büyük bir çalışma gerektiren bir şey." diye konuştu.



Molinari, İstanbul ile kendisinin çok eski bir ilişkisi bulunduğunu anımsatarak, şehrin neredeyse 40 senedir, ne kadar çok değişim geçirdiğine şahit olduğunu ifade etti.



Tasarım günlerinin en önemli unsurunun diyalog olduğuna işaret eden Molinari, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Diyalog gerçekten çok önemli. Diyalog olmazsa yaratıcılık olmaz, bütün bariyerleri ortadan kaldırıyor. Diyaloğu yıllardır iki ülke, kültür arasında geliştiriyoruz. Bu diyalog vardı. Muhteşem Süleyman, Leonardo'yu çağırdığında aslında geleceğin burada bir köprüsünü inşa etmek istemişti. Sürdürülebilir bir projeydi, yapılmadı tabi o ayrı bir fakat burada muhteşem bir diyalog kondu. Onlar o zamanlarda bile aslında gelecek için çalışmışlar. Dolayısıyla, Bizans İmparatorluğu'nu da işin içine katarsak, 2 bin yıllık bir diyalogdan bahsediyoruz burada."