Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti

09.08.2022 13:04
Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake yaşamını yitirdi.

Kyodo News'ün haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya'nın Hiroşima kentinde doğan tasarımcının kendi ismini taşıyan markası bulunuyor.

Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı'na (Order of Culture) layık görülmüştü.

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Kaynak: AA

Issey Miyake, Kyodo News, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti - Son Dakika
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