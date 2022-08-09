Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı'na (Order of Culture) layık görülmüştü.

Kaynak: AA

Issey Miyake, Kyodo News, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti - Son Dakika

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