Dünyaca ünlü kanun virtüözü Sivas'ta konser verdi

4 Eylül Sivas
Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelen dünyaca ünlü ve bestekar Göksel Baktagir
mini bir konser verdi.
4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde yapılan konser Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlendi. Konsere Sivas Valisi Salih Ayhan
, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı
, İl Kültür Turizm Müdürü Teoman
Karaca, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Muzaffer Sarısözen
Güzel Sanatlar Lisesi ve Samsun İlkadım
Güzel Sanatlar Lisesi İşbirliğinde "İlk Adımdan Kurtuluşa" adlı konser verildi. Konserde dünyaca ünlü Kanun Virtüözü ve Bestekar Göksel Baktagir'de kanun çaldı. 19 Mayıs
'ta Samsun'da başlayan konser serisi İzmir
'de son bulacak. Sivas, Amasya
, Erzurum
, Samsun, Kütahya
, Afyonkarahisar
ve İzmir Güzel Sanatlar Liselerin birlikte sahne alacağı konser 1 Haziran'da İzmir'de yapılacak. - SİVAS