Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği
Son Dakika Yerel Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği

Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği

1 saat önce

Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği Kaş ve Demre'de çıkan hortum heyecanlandırdıANTALYA - Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşlara heyecan yaşattı.

Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği

Kaş ve Demre'de çıkan hortum heyecanlandırdı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşlara heyecan yaşattı.

Kaş açıklarında çıkan hortum sahile ulaşmadan kayboldu. Sabah 10 sıralarında denizin yaklaşık 3 kilometre açığında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Kaş yakınlarında dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında da hortum çıktı. Denizin üzerinde bir süre bekleyen hortum karaya ulaşmadı. Yolda seyir halinde bir sürücü aracından inerek, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Kaş'ta aynı saatlerde toplamda 6 hortum görüldüğü öğrenildi.

Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği

Antalya, Demre, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Memur ve memur emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:47:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]