Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcilerin adresi oldu - Son Dakika

Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği ilçelerden biri olan Kaş, kasımda da tatilcilerin adresi oldu.

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları denize girerken, bazıları güneşlendi.

Tatilcilerden Tevfik Gültaş, ilçede ve plajda çok güzel bir havanın hakim olduğunu söyledi. Kaputaş Plajı'nın doğasıyla, temiz denizi ile huzur verdiğini dile getiren Gültaş, "Bazı bölgelerde insanlar soğuk ile boğuşurken biz burada denize giriyoruz." dedi.

Çağdaş Demirci de kasımda da denize girmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Kaputaş Plajı'nın çok temiz olduğunu vurgulayan Demirci, "Kasımda denize girmek, güneşlenmek bir ayrıcalıktır. Kaputaş Plajı, turkuaz renkli denizi, eşsiz doğası ile adeta cezbediyor." diye konuştu.