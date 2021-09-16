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Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı - Son Dakika

Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı

16.09.2021 09:12
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı, System.String[]

İnce kabuğu, yüksek protein, demir ve çinko oranı ve kısa sürede pişmesiyle bilinen Gümüşhane'nin dünyaca ünlü coğrafi işaretli Kelkit Şeker Fasulyesinde hasat mevsimi başladı.

İnce kabuğu, yüksek protein, demir ve çinko oranı ve kısa sürede pişmesiyle bilinen Gümüşhane'nin dünyaca ünlü coğrafi işaretli Kelkit Şeker Fasulyesinde hasat mevsimi başladı.

Covid-19 salgınında toplu tüketim mekanlarının kapalı olması nedeniyle bu yıl üreticilerin ekim alanını azalttığı Kelkit Şeker Fasulyesi meşakkatli bir süreçten sonra pişmeye hazır hale getiriliyor.

Kelkit ilçesinde çok sayıda vatandaşın gelir kapısı olan kuru fasulye hasadında hem erkekler hem kadınlar ter döküyor. Kadınların yolduğu fasulyeleri erkekler traktörlerin kasalarına yükleyerek patos yapıp danelerinin ayrılacağı aşamaya getiriyor.

Zorlu sürecin ardından çuvallara doldurulan ardından da paketlenerek pişirilmeye hazır hale getirilen kuru fasulyenin tüm bu süreçleri ise uzman denetçiler tarafından sürekli kontrol ediliyor.

İlçenin adını dünyaya duyuran coğrafi işaretli Kelkit Şeker Fasulyesi için kurulan Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, 2020 yılında coğrafi işaret belgesi aldıkları ürün için DOKAP tarafından paketleme tesisi kurulumunun devam ettiğini söyledi.

Bu süreç tamamlandığında coğrafi işaretli ürünü paketli olarak son tüketiciyle buluşturacaklarını, aynı zamanda ihracat firmalarıyla da görüşerek kısa sürede Kelkit Şeker Fasulyesinin dünyaya satmaya başlayacaklarını kaydeden Durmuş, bu yıl mevsimsel sorunlar nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

Bu yıl pazarı oluşturduktan sonra üretimi hızlı bir şekilde artırmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Çiftçileri buna sevk edeceğiz. Burada üretim artıkça gerek tesiste istihdam sağlayacağız gerek tarlada sağlayacağız" dedi.

Kelkit Şeker Fasulyesinin dikimden söküme kadar sürekli bağımsız denetçiler tarafından denetlendiğini anlatan Durmuş, taklit ve tağşiş ürünleri ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Bizim ismimizi kullanarak Kelkit fasulyesi satan yerler var. Biz tüketicilerin sofrasına bunu ulaştırmanın çabasındayız" diye konuştu.

Dönümde 200-250 kilogram fasulye aldıklarını Covid-19 salgını nedeniyle lokantaların kapalı olması sonucu satışın büyük sekteye uğradığını ve üreticilerin ekimleri azalttığını ifade eden Durmuş, bu yıl 700 dönüme düşen üretimi önümüzdeki yıllarda daha da artıracaklarını söyledi.

Sadak barajının sulama sorununun çözülmesiyle kuraklık hadisesinden de etkilenmeyeceklerini dile getiren Durmuş, ilerleyen yıllarda kademe kademe çıtayı yükselteceklerini kaydetti.

Kelkit fasulyesini diğer fasulyelerden ayıran özellikleri sıralayan Durmuş, şunları söyledi: "Gece gündüz farkından, toprak-hava-su dediğimiz faktörden dolayı fasulyemiz kabuk atmaz, çok incedir, hassastır. Diğer fasulyelere baktığımız zaman protein değeri 27'dir, çinko, demir oranı yüksektir. Şişme endeksi çok yüksektir. Bunu zaten alan tüketiciler de fark edip bizi arıyor "biz böyle bir fasulye yemedik" diyorlar. Tencereyi ocağa koyduğunuz zaman bu fasulye 22 dakikada pişiyor. Gayet kaliteli et gibi bir lezzeti vardır. Bizim artık bunu Türkiye'ye, dünyaya tanıtma vakti gelmiştir. İnşallah tatmayan bütün üreticilerimizin sofrasına ulaştıracağız."

Tarlalarda fasulye toplayan kadınlardan Nazlı Akhan ise günlük ücretle çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirterek, "Herkese Kelkit kuru fasulyesini tavsiye ederim. Bizim fasulyemizin kırmızı kırmızı benekleri vardır. Pişimi de güzel yemesi de lezzetlidir. Kuru fasulyenin yemeğini yapıyoruz, salatasını yapıyoruz. Kabuğu çıkmadığı için lezzetli oluyor" diye konuştu.

(Uğur Bulut-İHA)

Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı
Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı

Koronavirüs, Gümüşhane, Hasat, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Kelkit şeker fasulyesinde hasat zamanı - Son Dakika


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