Üye Girişi
Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

21.09.2021 12:32
Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor, System.String[]

Dünyaca ünlü kitap dizisi 'A Very Short Introductions'tan seçkileri Türkçeye çeviren İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, çevirilerine yenilerini ekledi.

Dünyaca ünlü kitap dizisi 'A Very Short Introductions'tan seçkileri Türkçeye çeviren İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, çevirilerine yenilerini ekledi. Seriden, Fransız Devrimi, Antik Çağ'da Savaş, Modern Sanat ve Hegel de, raflardaki yerini aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi (İKÜ Yayınevi), Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü dizisi "A Very Short Introductions"dan seçkileri Türkçeye kazandırmaya devam ettiğini duyurdu.  Öğrencilere, eğitimcilere ve meraklılarına konuya dair giriş niteliğinde bilgiler sunan 'Çok Kısa Bir Başlangıç' serisinden Fransız Devrimi, Antik Çağ'da Savaş, Modern Sanat ve Hegel ile diziden Türkçe yayımlanan kitap sayısı 16'ya ulaştı.

FRANSIZ DEVRİMİ: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Bristol Üniversitesi emekli tarih profesörü ve kıdemli araştırmacısı William Doyle'un kaleme aldığı "Fransız Devrimi: Çok Kısa Bir Başlangıç", H. Hande Orhon Özdağ'ın çevirisiyle raflardaki yerini aldı. Fransız Devrimi'ne giden tarihsel süreci, devrim dönemi Fransa'sındaki olayları, devrim öncesinin ve sonrası iklimin yarattığı sosyolojik dönüşümünü konu alan kitap, devrimin günümüz dünyasına etkilerini de irdeliyor.

"Fransız Devrimi: Çok Kısa Bir Başlangıç" kitabının Türkçe baskısına önsöz yazan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya çalışmayı; "William Doyle'un elinizde tuttuğunuz giriş kitabı, yazarı bu zengin tartışmanın bir tarafı olmasına rağmen mesafesini koruyarak akademik ve kamusal alanda gerçekleşen çatışmaları aktarıyor. Bir diğer yandan tarihsel bir olgu olarak Fransız Devrimi'nin çok farklı veçhelerini de anlaşılır bir şekilde okuyucuya tasvir etmekte oldukça başarılı. Tarihçi olmayan okuyucuların da kitabı bir nefeste okuyacağına eminim" sözleriyle değerlendirdi.

ANTİK ÇAĞ'DA SAVAŞ: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

"Antik Çağ'da Savaş: Çok Kısa Bir Başlangıç" kitabının yazarı Eski Çağ tarihi profesörü Dr. Harry Sidebottom, Antik Çağ savaşlarının temelini oluşturan felsefeden savaş strateji ve teknolojisinin gelişimine kadar konunun tüm yönlerini yeni bir yaklaşımla ortaya koyarken, "Adil savaş mümkün mü?", "Kuşatma muharebeleri neden kanlıydı?", "Bir savaşın sonucunda ilahi müdahalenin rolü nedir?" sorularından hareketle antik toplumların çatışmaya dair düşüncelerini de araştırıyor.

İlyada, Tacitus ve Pers Savaşları'ndan örneklerle anlatımını zenginleştiren Harry Sidebottom, Antik Çağ'a ve Antik Çağ'da savaşa yönelik dikkat çekici anekdotlar da sunuyor. Kitabın önsözünü kaleme alan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe kitapla ilgili "Bu kitap bizlere savaşların Antik Çağ toplumları, özellikle de Grek ve Roma toplumlarında ne şekilde algılandığını çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Orduların ve savaşların gelişimi hakkında edindiğimiz bilginin yanı sıra aynı zamanda savaşların ve bunların neden olduğu toplumsal değişimi de bu eserde görebilmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

MODERN SANAT: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Falmouth Üniversitesi sanat tarihi profesörü David Cottington'un kaleme aldığı ve Duygu Pınar Kayıhan'ın Türkçeye çevirdiği "Modern Sanat: Çok Kısa Bir Başlangıç", "modern" terimine yönelik kafa karışıklığını ortaya koyarken, "Bir sanat eserinin modern olarak nitelendirilmesini sağlayan veya sağlamayan nedir?", "Sanat simsarlarının rolü nedir?", "Modern sanatçı, eserleriyle ne anlatmaya çalışır?" sorularının yanıtlarını arıyor.

Manet'nin Kırda Öğle Yemeği'nden Tracey Emin'in Yatağım'ına kadar modern sanattaki ihtilafları açıklayan David Cottington'ın merak uyandırıcı eseri, okurlara modern sanata ilişkin temel bir fikir vermekle kalmıyor, aynı zamanda çağdaş görüşleri de ortaya koyuyor. Kitabın Türkçe baskısına önsöz yazan Dr. Necmi Sönmez de kitap hakkında "David Cottington, modern sanat ve görsel kültür araştırmalarına ilgi duyanlar için son derece önemli bir 'ilk adım' kitabı kaleme almış. Modern sanata eşlik eden patikaların, paradoksların ve bu kitaptaki cümlelerin altında varlığını gösteren ironinin keyif verici olduğunu söylemek bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

HEGEL: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Princeton Üniversitesi'nde Ira W. DeCamp Biyoetik Profesörü olan Peter Singer, evrensel boyuttaki etkileriyle felsefe tarihinin en önemli düşünürlerinden biri olan Hegel'i konu edindiği kitabı "Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç"ta işe Hegel'in yaşamını ve yaşadığı dönemdeki dünyayı açıklamakla başlıyor ve ardından onun tarih, Tin felsefesini, "toplum" ve "özgürlük" kavramlarına yönelik görüşlerini, mantık ve diyalektiğini derinlemesine inceliyor ve Hegel felsefesinin günümüzdeki akıbetini ortaya koyuyor.

Cenk Özdağ'ın Türkçeye çevirdiği "Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç" kitabının önsözünü yazan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen kitapla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

"Bugün Hegel'i tartışmak, 19. ve 20. yüzyılda olduğu 21. yüzyılda da felsefede ilericilik ile gericilik arasında ayrım yapmayı gerektirmektedir. Singer'in 'Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç' adlı kitabı bu konuda iyi bir başlangıç kılavuz olabilir."


Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor
Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor
Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor
Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

Kültür Üniversitesi, İstanbul, Savaş, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum 12:29 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti 12:10 Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü 12:01 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi 11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir 11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı 10:50 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
12:39 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
12:28 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum
12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti         
12:40
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı         
11:53
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak         
11:00
Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi         
10:23
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement