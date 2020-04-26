Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 28 gündür kapalı - Son Dakika

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 28 gündür kapalı

ANTALYA - Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 gün önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde polis ve belediye ekipleri görevlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Mart'ta yayınlanan önergeyle mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklanmıştı. Yasağın üzerinden 28 gün geçerken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de sessizliğini koruyor. Kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil bandında tek kişinin bile olmadığı görüldü. Yıl boyunca milyonları ağırlayan sahilde sadece polis ve belediye ekiplerinin görev aldığı görüldü. Sahil şeridindeki sokak hayvanlarını ise görevli olan Gülden Tokbey besledi.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalyalıların evlerinde kaldığı görüldü. Kentin işlek cadde ve sokaklarının boş olduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00'da sona erecek.