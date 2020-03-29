Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili bomboş - Son Dakika

ANTALYA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler uygulanırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile sahil bandı ve yürüyüş alanları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı. Yasağın ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı. Kışın en soğuk günlerinde de kalabalık olan sahil bandında tek kişinin dahi olmadığı görüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı trafik asayiş ekipleri de Konyaaltı Sahili boyunca nöbet tuttu. Sahil bandına çıkan sokaklar da duba ve güvenlik şeridiyle kapatılarak, yaya ve araç trafiği engellendi.

Kent merkezinde ise günün her saati yoğun trafiğin olduğu Adnan Menderes Bulvarı ve Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda da araç trafiğinin olmadığı, az sayıda sürücünün geçiş yaptığı görüldü.