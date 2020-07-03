Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sınır işgali tartışması - Son Dakika

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sınır işgali tartışması

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanununa aykırı olduğu tespit edilen yapıların (loca, sınır elemanı) kaldırılması için işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanununa aykırı olduğu tespit edilen yapıların (loca, sınır elemanı) kaldırılması için işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu. Kanuna aykırı bir durumun olmadığını öne süren işletme sahipleri ile belediye görevlileri arasında tartışmalar yaşandı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konyaaltı Sahili'ndeki 33 işletmenin kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, sınır elemanı, kamusal alandaki yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılmasına yönelik işletme sahiplerine ihtarda bulunmak için Olbia Meydanı'nda bir araya geldi. Burada bir süre görüşme yapan zabıta,özel güvenlik ve polis ekipleri işletmelere uyarılarda bulunmak için yola çıktı. İşletmeye kararı duyuran belediye yetkilileri ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Belediye yetkilileri işletmelerdeki kanuna aykırı tüm yapıları tek tek tespit etti. Yapılanın siyasi olduğunu öne süren işletme sahipleri, kanuna aykırı bir yapılaşmalarının olmadığını yapılan uygulamadan vazgeçilmesini talep etti. Denetimde sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği görüldü.


Zabıta ekipleri tüm işletmeleri tek tek dolaşarak kanuna aykırı olarak tespit edilen yapılan kaldırılması için 3 gün zaman veren ihtarname verdi. 3 günlük sürenin ardından gerekli düzenleme yapılmazsa, belirlenen yapılar belediye ekiplerince kaldırılacak.


"Çok sayıda şikayet geldi"


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Nilgün Şeber Kahraman, Konyaaltı Sahili'nde bir denetim gerçekleştireceklerini söyledi.


Alan yönetimi alan usul ve esasları yönetmeliğine göre bir takım denetimleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Kahraman, "Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğünün kiracısı ve uygulayıcı durumundayız. Bizim sahili vatandaşlarımızın, kamunun kıyı kanuna göre en iyi şekilde kullanabilmesi için bir takım ihlal ve işgal durumlarına müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu noktada vatandaşlardan çok sayıda şikayet ve talep geldi. Bu doğrultuda bir denetim gerçekleştiriyoruz" dedi.


Kahraman, sahil bandındaki işletmelerde özellikle kıyı kanuna aykırı olan loca, sınır elemanları, vatandaşa açık kamu alanındaki ihlaller, çeşitli taşmalara müdahale edeceklerini belirtti.


"Siyasi bir rant kapısı olmasın"


ALSE Genel Müdürü Doğan Balakan ise, Antalya Sahil Yaşam Parkı'nın 1 milyon metrekarelik bir alana kurulduğunu ve ödüllü bir proje olduğunun altını çizdi.


ALSE olarak parkın 8+10+10 yıllık işletmecileri olduklarını kaydeden Balakan, "Belediyenin ihalemizi iptal etmesi konusunda Danıştay son kararını verdi. Kesin ve temyiz edilemez bir kararla bizim haklılığımızı ortaya koydu. Bugünkü duruma bakıldığında büyükşehir belediyesini alandaki denetime siyasi bir kararla buraya geldiler. Antalya Yaşam Parkı'nın siyasi bir rant kapısı olarak görülmemesinden yanayız. Siyaseti başka alanda yapsınlar. Buraya siyaset karıştırmasınlar" dedi.


"Yolumuza devam edeceğiz"


Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Orhan Özer, Sahil Antalya Yaşam Parkı, Türk turizminin başkenti Antalya'da, ülkenin en güzel plajlarından birisi olduğunu vurguladı.


Büyükşehir belediyesinin yeni yönetiminin sahildeki esnafa karşı olumsuz bir tutum içinde olduğunu öne süren Özer, "Esnaflar olarak hakkımızdaki her türlü olumsuz söylem ve eylemlerin konsantrasyonumuzu bozmasına müsaade etmeden çıkan olumsuz haberlere rağmen Antalya'ya daha iyi hizmet anlayışına odaklanıp yolumuza devam ettik. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve pandemi dönemi olmasına rağmen bu yıl vatandaşları içeri dar yerlere kapatmaya çalışıyorlar. Belediyeden bizlerle uğraşmalarını değil, şu ortada dolaşan, midyeci, mısırcı, simitçi, çekirdekçi ve ellerinde poşetlerde sahildeki vatandaşlara alkol satmaya çalışanlarla uğraşmalarını istiyoruz" diye konuştu.


Böcek'e davet


Özer, işgalci olmadıklarını kullandıkları alanları resmiyete kavuşturmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.


İşgalci görünüyorlarsa işletmeleri kapatmaya hazır olduklarını dile getiren Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki güzellikleri görmeye davet etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sınır işgali tartışması - Son Dakika

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