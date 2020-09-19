Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde temizlik yapıldı - Son Dakika

Farkındalık yaratmak adına belirli bir süre plajda sergilenen çöpler arasında, kullanılmış maske ve plastik şişelerin fazlalığı dikkati çekti.

Konyaaltı Sahili 3 numaralı Beach Park 'ta yapılan temizlik çalışmasına Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çevre Mühendisleri Odası, Sahil Güvenlik ekipleri ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü dalgıçları destek verdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'nde "Benim denizim benim plajım, denizimize ve plajımıza sahip çıkıyoruz" sloganıyla temizlik yapıldı.

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