Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni de korona vurdu - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni de korona vurdu

7 saat önce

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni de korona vurdu Bu dönemde yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili, salgı sebebiyle ıssız kaldı Yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı evde kalınılması uyarısının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde de ziyaretçi sayısı azaldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni de korona vurdu

Bu dönemde yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili, salgı sebebiyle ıssız kaldı

ANTALYA - Yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı evde kalınılması uyarısının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde de ziyaretçi sayısı azaldı. Sahile gelen az sayıda kişi ise belirli aralıklarla denizi izledi.

Korona virüse karşı evde kalınılması uyarısına Antalya halkının uyduğu görüldü. İnsanlar yoğunluk oluşturacak şekilde bir araya gelmezken, dışarı çıkanların adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği sahilde, bu dönemde çok az kişinin olduğu görüldü. Sahil Yaşam parkındaki çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolunun boş olduğu dikkat çekti. Güneşin hakim olduğu kentte maske takarak yürüyüş yapanlar dikkat çekti. Kumsala inenler ise belirli aralıklarla denizi izleyip, güneşlendi. Bir Rus turistin ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attığı görüldü.

"Hafta başından beri sahil sakin"

Sahilde yürüyüş yapan doktor Faruk Akkaya, hafta başından beri sahilde yoğunluk olmadığını dile getirerek, " 3 gündür gayet sakin herkes evlerine çekildi. Sahilde kalabalık yok. Halkımız Cumhurbaşkanımızın halka seslenişinden sonra evde kalmaya başladı. Uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar sahili boş gördüm. Bütün önlemlerimi aldım. Hastaneden geri kalan boş zamanlarımı yürüyüş yaparak değerlendiriyorum."ifadelerine yer verdi.

"Sahilin boş olması üzücü"

Kızıyla balık tutanlardan Cihangir Özer, kabalık olması gereken dönemde sahilin boş olduğunu kaydetti.Evden çıkıp biraz hava almak istediklerini ifade eden Özer, " Sahilin bu şekilde olması üzüntü verici. Başımıza geldi inşallah en kısa zamanda atlatırız. Bütün önlemler alınıyor ama hijyene dikkat etmeliyiz. Evde de insanlarımız kendilerine bir uğraş bulsun. Bende geldim balık tutmaya çalışıyorum. Bir şekilde bu hastalığı atlatacağız."dedi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni de korona vurdu

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:13 Kaynak: İHA

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