DÜNYACA ÜNLÜ KONYAALTI SAHİLİ TURİSTLERE KALDI - Son Dakika

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tam kapanmanın ikinci gününde kısıtlamadan muaf turistlere kaldı.

Koronavirüsün yayılımı önlemek amacıyla Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde Antalya'da kurallara uyuluyor. Kentin ana arterleri ve caddelerinde polis ekipleri kontrol noktalarında denetim yaparken, kısıtlamaya uymayanlara ise para cezası uygulanıyor. Kentte kısıtlamadan muaf olanların kimlik ve izin kontrolü sırasında bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 50'yi bulduğu Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Kimi tatilciler sahilde güneşlenirken kimi ise denize girerek Akdeniz'in keyfini sürdü.