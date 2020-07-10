Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

"Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, maske, plastik ve metal atıklar ile izmarit toplandı.

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