Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu - Son Dakika

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesi İnceburun Koyu'nda bir araya gelen çevreci ve denizciler, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini açıklayarak, protesto gösterisinde bulundu. Göcek Mahallesi İnceburun Koyu'nda, 28 Mart Pazar günü sahile iş makineleriyle kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını öğrenen çevreciler, duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildii. Kaçak inşaatla ilgili inceleme yapılırken cezai işlem başlatılacağı öğrenildi.

İnceburun Koyu'nda bugün bir araya gelen çevreciler ve denizciler, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirterek, protesto gösterisinde bulundu. Grup adına açıklamada bulunan Göcek'te yat işletmeciliği yapan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, "Tekneyle gelenler yeşili, doğayı, tarihi, bakir koyları ve tertemiz denizi görüyor. Dalaman Havalimanı'na uçakla inenler, karayolu ile yarım saatte Göcek'e gelip, tekneyle denize açılıp istedikleri cennet koylarda yüzebiliyorlar. İinceburun, Binlik, Bedri Rahmi, Sıralıbük ve Batıkhamamı koyları ile Kapıdağ Yarımadası'na sahip olan Göcek'te asla ve asla kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Cennetimizi kimse cehenneme çeviremeyecek" dedi.