Dünyaca ünlü koydaki kaçak 'beach club' inşaatı ile ilgili ilk inceleme tamamlandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nin dünyaca ünlü İnceburun Koyu'nda, sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek 'beach club' yapımıyla ilgili yetkili kurumların ilk incelemesi tamamlandı. Durdurulan kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, dün sabah saatlerinde sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde inşaat yapanlar ve çevreciler arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine gelen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmaları durdurdu. Durum, Fethiye Belediyesi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İki grubun tartışmasını sonlandıran jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı. Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Yetkili kurumların incelemeleri tamamlanırken kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.