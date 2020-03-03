Dünyaca ünlü kuklalar İzmir'de sahne hazırlığında - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü kuklalar İzmir'de sahne hazırlığında - Son Dakika Magazin

Dünyaca ünlü kuklalar İzmir'de sahne hazırlığında

6 saat önce

İzmir'de 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubunun yer aldığı 14. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında ve 5-22 Mart tarihinde dünyaca ünlü kukla sanatçıları ağırlanacak.

Dünyaca ünlü kuklalar İzmir'de sahne hazırlığında, System.String[]

İzmir'de 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubunun yer aldığı 14. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında ve 5- 22 Mart tarihinde dünyaca ünlü kukla sanatçıları ağırlanacak.


"Bir de kuklalardan dinleyin" sloganıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında, 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubu, 52 oyun ile İzmir'in her yanındaki 37 kapalı ve açık gösteri alanında 223 temsil, sergi ve atölyeler gerçekleştirecek.


Yurt dışından yaklaşık 200 sanatçı ve 600 kuklanın seyirciyle buluşacağı festivalde, Anadolu topraklarına özgü "Hacivat ve Karagöz" ile "İbiş" de sahne alacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeler, büyükelçilikler, kültür merkezleri ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen festival, 5 Mart'ta Sabancı Kültür Sarayı'nda Almanya'dan Theater Strahl'ın "Sınıf Sınıf" adlı gösterisiyle başlayacak.


İzmir Uluslararası Kukla Gu¨nleri Direkto¨ru¨ olan tiyatro ve seslendirme sanatçısı Selc¸uk Dinc¸er, du¨nyanın en bu¨yu¨k kukla festivalini I·zmir'de du¨zenleyeceklerini belirtti.


İspanya'da 20 yıl önce karşılaştığı kukla festivaliyle ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Dinçer, İzmir'de uluslararası bir kukla organizasyonu düzenleme kararıyla yola çıktıklarını, 5 grupla başladıkları festivalin 14 yılda dünyanın bu alandaki en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.


Kuklanın sadece çocuklara yönelik bir eğlence aracı olmadığını, plastik sanatlar, müzik, dans ve sahne sanatları gibi farklı disiplinleri de bünyesine alarak her yaştan insana hitap ettiğini anlatan Dinçer, "Her yıl düzenlenen festivaller arasında dünyanın en büyük kukla festivalini yapmaya başladık. Festivaller, şahısların, kurumların malı olamaz. Festival kentin malıdır. Bir kent sahiplenirse o festival büyür. İzmir de bu etkinliği sahiplendi." dedi.


Dinçer, kuklaların sadece İzmir'den değil, tüm Türkiye'den izleyiciyi çektiğini vurgulayarak, "Sergilerimiz, atölye çalışmalarımız da olacak. Bu yıl 100 bin seyirciyi aşmayı hedefliyoruz. İzmir'in her yanına yayılmış bir program var ve her gün 8-10 gösteri izlemek mümkün." diye konuştu.

22 Mart, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:19 
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