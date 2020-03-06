Dünyaca ünlü lisanslı oyuncaklar Sinop'ta üretilecek

Sinop'ta Belarus-Türk ortaklığında 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 72 ülkeye oyuncak ihraç eden oyuncak fabrikasında dünyaca ünlü lisanslı oyuncakların üretimi yapılacak.



Konuyla ilgili bilgi veren fabrikanın Belaruslu ortağı Uladzimir Kivaka, firma olarak, Sinop'ta dünyaca ünlü lisanslı oyuncakları üreteceklerini açıkladı. Söz konusu firmalarla gerekli anlaşmaların imzalandığını belirten Uladzimir Kivaka, "Bunu ilk defa açıklıyoruz. Dünyanın en büyük lisansı ürünleri de çok kısa zamanda üretmeye başlayacağız. Bu firmaların çoğunun lisans anlaşmaları tamamlandı. Bunların üretimini burada gerçekleştireceğiz" dedi.



Bu arada fabrika olarak 19- 22 Mart 2020 tarihleri arasında 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı için hazırlandıklarını dile getiren Kivaka, fuara çok zengin bir oyuncak koleksiyonuyla katılacaklarını söyledi. Fuarda çok büyük bir katılım beklediklerini belirten Kivaka, "Fuara çok ciddi yoğunlukta katılım bekliyoruz. Çünkü ciddi bir iletişime girdik. İlk defa böyle bir pazara girdik ve böyle büyük bir fuara katılıyoruz. Çok sayıda davetiye gönderdik. Sadece Türkiye içerisinde değil, Afrika, ve Avrupa ülkelerinde davetiyelerimiz dağıtıldı. Türkiye'de de çok ciddi miktarda davetiye dağıtımı gerçekleştirdik. O yönüyle de çok yoğun bir ziyaretçi ve talep bekliyoruz. Fuara büyük miktarda oyuncak koleksiyonu götürüyoruz. Türkiye'de üretilenin çok çok üzerinde bir koleksiyon. Bu koleksiyonumuzu fuarda sergileyeceğiz. Ürünlerimize çok büyük bir talep var. Bu talebin nedenlerinden biri de bu ürünlerin bir çoğunun Türkiye'de üretilmiyor olması. Dolayısıyla gördüğümüz kadarıyla ciddi bir talep var" diye konuştu.



Firmanın Türkiye Yatırım Danışmanı ve Temsilcisi Taner Dinçkurt ise fuar hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Dinçkurt, "Fuara gerçekten çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Organizasyona en kapsamlı katılan firma biziz diye düşünüyorum. Büyük bir başarı elde edeceğimiz kanaatindeyim. Güzel ve kapsamlı bir fuar olacak" ifadelerini kullandı. - SİNOP