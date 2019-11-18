Dünyaca ünlü markalar Güroymak'ta üretiliyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2013 yılında bir atölye ile başlayan tekstil sektörü, hızla büyüyerek, dünyaca ünlü markalar da üretilmeye başlandı.



6 sene önce 8 kişiyle faaliyete geçen tekstil fabrikasında şu an iki atölyede 400 personel çalışıyor. Devlet desteği de alan Nur Tekstil Atölyesinde dünyaca ünlü markaların üretimi yapılırken, ikinci tekstil fabrikasında çalışacak olan evli kadınlara yönelik çocuk kreşi ile çıraklık eğitimi için sınıflar yapılarak çalışanlar eğitime tabi tutulacak.



Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan tekstil atölyeleri yöneticisi Sıraç Nur, 2013 yılında Nur Tekstil Atölyesini kurarak 8 işçi ile üretime başladıklarını belirterek, "Bitlis Valiliği ile Güroymak Kaymakamlığının destekleriyle kısa bir süre içerisinde çalışanlarımızın sayısını arttırarak, 2016 yılı sonlarına doğru ikinci şubemiz olan Köknar Tekstil adı altında atölye açtık. Şu an toplam 400 aktif çalışanımız var. Nur Tekstil bünyesinde 270, Köknar Tekstil bünyesinde ise 130 çalışanımız mevcut. Yer sıkıntımız olduğundan dolayı fazla eleman alamıyoruz. Devletimizin desteği ile hazine arazisine ait 16 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde 10 bin 500 metrekare kapalı bir alanın inşaatına başladık ve inşaatımızın yapımı devam etmektedir. İnşaatı 2020'nin Haziran ayında bitirip faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" dedi.



"Yeni fabrikada bin 500 vatandaşımıza iş olanağı sağlayacağız"



Fabrikada aktif bin 500 vatandaşa iş olanağı sağlayacaklarını ifade eden Sıraç Nur, "Yeni binamızda evli bayanları çalıştırmamız için çocuk kreşi ile çıraklık eğitimi için yeterince sınıflar olacak. Bu vesile ile hem evli bayanlara hem genç çalışanlara daha yardımcı olacağız. Yer tahsisinde özellikle İçişleri Bakan Yardımcımız Tayip Sabri Erdil, ilçe kaymakamlığı, ilçe milli emlak müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü, valiliğinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede bize arsa tahsisi yapıldı. İnşallah 2020 yılının ortalarında bin 500 kişilik çalışanımızla faaliyete geçeceğiz. İlçemizde işsizlik sayısını bir nebzede olsa düşürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki fabrikamızın günlük toplam üretim kapasitesi 14 bin adettir. Yeni yapmakta olduğumuz tekstil binası faaliyete geçtiğinde, günlük 50 bin adet parça üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Dünyaca ünlü markalarla çalıştıkları için iş sıkıntıları olmadığını dile getiren Nur, "Bu ürünler ilçemizde üretilip dünyanın dört bir tarafına dağıtılacak. Nasip olursa ilçemize yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. - BİTLİS