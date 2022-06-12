Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda

Türkiye, her ne kadar son günlerde yağışlı havaların etkisi altına girse de sıcak hava etkisini gösterdiğinde sokağa çıkmak neredeyse imkansız hale geliyor. İngiltere'nin meteoroloji ajansı Met Office, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kaynaklarından yola çıkarak çok konuşulacak bir rapor hazırladı.

KÜRESEL SICAKLIK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Met Office, Küresel iklim raporunda emisyonların son otuz yılda hızla artarken, küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğinin altını çizdi.

HEDEF 1,5 DERECENİN ALTINDA TUTMAK

Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı. Bu aynı zamanda siyasi liderlerin, dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşması'nı imzaladıkları yıldı. Geçtiğimiz Kasım ayında dünya liderleri İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini tekrarladı.

SICAK HAVA DALGALARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, küresel sıcaklıklardaki artış 1 derece çevresinde kaldı ve 2016 ve 2020, esasen kaydedilen en sıcak yıllar oldu. Bilim insanlarına göre, yalnızca 1 derecelik ısınmayla dünya geçen yıl ABD, Avrupa ve Sibirya'da benzeri görülmemiş orman yangınları ve şu anda Hindistan ve Pakistan'ı etkileyen şiddetli sıcak hava dalgaları gibi önemli olaylar yaşıyor.

İHTİMAL ÇOK YÜKSELDİ

Diğer taraftan araştırmacılar, önümüzdeki beş yıldan birinde küresel sıcaklıkların geçici olarak 1,5 derecenin üstüne çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu konusunda uyardı. Önümüzdeki beş yıldan birinde geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi geçme şansı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Çalışma buna ek olarak, 2022 ile 2026 arasındaki sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 1,1 derece ile 1,7 derece arasında daha yüksek olacağını ortaya koydu.

Met Office araştırmacıları, söz konusu 4 yıllık dönem içinde küresel sıcaklıkların herhangi bir yıl için 1,5 derece seviyesini aşma olasılığının yaklaşık yüzde 50 olduğunu hesapladı.

"BU KORKU GERÇEKLEŞİYOR"

Raporun baş yazarı Met Office'ten Dr. Leon Hermanson, "Değişen temel şey, atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin yavaş yavaş yükselmesidir." diyerek "Bence insanlar zaten küresel ısınma konusunda oldukça endişeliler ve bu korku gerçekleşiyor. Çalışma, gezegeni ısıtmaya devam ettiğimizi ve Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen bu ilk eşiğe yaklaştığımızı gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.