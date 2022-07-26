Lezzet dünyasının Oscar'ı olarak tanımlanan, dünyada sayılı mekan ve kişiler tarafından takdire layık görülen Michelin yıldızına sahip Şef Bruno Sohn, 17 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte gastronomi tutkunlarına özel olarak hazırladığı, eşsiz menüsü ile misafirlere damağında unutulmaz bir tat bırakacak. Şefin yazın ritmine özel olarak hazırladığı menü merakla bekleniyor.

Kaynak: DHA

Michelin, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn Çeşme'ye geliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.