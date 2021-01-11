Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi - Son Dakika

Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi

11.01.2021 15:32
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi, System.String[]

Dünyaca ünlü Kuşadalı mimar ve kent bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Kuşadası'nda toprağa verildi.

Dünyaca ünlü Kuşadalı mimar ve kent bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Kuşadası'nda toprağa verildi. Önceki gün İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Vefik Alp, üç dönem MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve iki kez dünya dünya mimarlık ödülü kazanmıştı.

72 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İsviçre'deki Cenevre Hukuk Fakültesini dize getiren Türk olarak isim yapan Kuşadalı ünlü hukukçu Dr. Av. Mehmet Cavit Alp'in oğlu olarak dünyaya gelmişti. Yüksek öğrenimini mimar ve kent bilimcilik üzerine yapan ve bir çok uluslararası projeye imza atan Ahmet Vefik Alp, iki kez dünya mimarlık ödülünü kazandı. MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yapmış ve Türkeş tarafından geçmişte üç dönem MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve bu şekilde siyasete de girmişti. Merhum Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nin de mimarı olarak biliniyor.

Yaşamının büyük bölümünü İstanbul ve Kuşadası'nda geçiren Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, önceki gün sabaha karşı İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Alp'in cenazesi dün gece Kuşadası'na getirildi. Alp için bugün Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Kızı Ceylan Alp Yavaş ve eski eşi Hacer Lale Ege ile akrabaları, sevenleri ve Kuşadası Belediye Başkan vekili Ali Kotan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Alp'in cenazesi Kuşadası Adalızade Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. - AYDIN

Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi
Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Vefik Alp, İstanbul, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda toprağa verildi - Son Dakika


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