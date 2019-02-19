Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld 85 Yaşında Öldü
BBC

Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld 85 Yaşında Öldü

1 saat önce

Fransız moda evi Chanel'in efsane sanat direktörü, Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld 85 Yaşında Öldü, System.String[]
Fransız moda evi Chanel'in efsane sanat direktörü, Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hamburg doğumlu Lagerfeld, moda endüstrisinin en üretken ve yaratıcı isimleri arasında yer alıyordu.

Kendi adıyla çıkardığı markası ve Fendi moda evi için de koleksiyonlar tasarlayan Lagerfeld, siyah gözlükleri, at kuyruğu yaptığı beyaz saçları ve üzerinden hiç çıkarmadığı siyah takımıyla bir ikon haline gelmişti.

Son birkaç haftadır hasta olduğu bilinen Lagerfeld, rahatsızlığı nedeniyle Paris'te Ocak ayındaki defilesi dahil birkaç moda şovuna katılamamıştı. Asıl adı Karl Otto Laferfeldt

2. Dünya Savaşı öncesi 1933'te öncesi Almanya'da doğan modacının asıl adı Karl Otto Laferfeldt'ti.

Modacı, "daha ticari" olduğu için soyadını daha sonra Lagerfeld olarak değiştirmişti.

Genç yaşta Paris'e göç eden Lagerfeld, Pierre Balmain'in asistanlığını yapmış, 1983'te de Paris'teki ünlü moda evi Chanel için çalışmaya başlamıştı.

Lagerfeld ertesi yıl kendi markası "Karl Lagerfeld"i de yaratmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 

Chanel, Moda, Karl Lagerfeld, Dünya
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