Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı

19.05.2021 11:19
Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı, System.String[]

Bir dönemin dünyaca ünlü spor modeli Kate Moss, bir hayır kurumu için uyku anında kaydedilen bir videoyu açık artırmaya çıkardı. Moss'un bir hayranının, çevrimiçi açık artırmaya çıkan video için 17 bin dolar ödeyerek satın aldığı öğrenildi.

1990'lı yıllardır adından söz ettiren 47 yaşındaki model Kate Moss, ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk için 3 videosunu satışa çıkardı. Modelin bir videosu kısa süre içerisinde satıldı.

17 BİN DOLARA ALDI

Bunlardan biri olan 'Sleep With Kate' (Kate ile Uyku) adlı video çalışması, çevrimiçi açık artırmaya çıkarıldı. Dikkat çeken çalışma için Moss'un bir hayranı 5.1699 Ethereum, yani 17 bin dolar ödedi. Uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi.

Model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı

2 VİDEOSU DAHA SATIŞA ÇIKARILACAK

Ünlü modelin Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki NFT daha açık artırmaya çıkarılacak. Videoları çeken sanatçılar, kendilerini "kişisel ve kamusal olan alanda ikon fikrini keşfetmeye" adadıklarını söyledi.

"UMARIM DAHA FAZLA KAZANABİLİRİM"

The Sun gazetesinin haberine göre, "Sanat benim için daima anla ilgilidir" açıklamasını yapan model, "Zaman hiçbir zaman yeterli olmayan bir şeydir. Ve kimseyi beklemez. Kimin bir anımı sahiplenmek isteyeceği fikri ilgimi çekiyor" dedi.

Ünlü model ayrıca "Bu çalışmanın ihtiyacı olan başkalarına yardım etmek için kullanılabileceği fikrine de bayıldım. Umarım daha fazlasını kazanabilirim" ifadelerini kullandı.

Model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı

NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran "benzersiz dijital varlık" olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı - Son Dakika Magazin


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