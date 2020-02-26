Dünyaca ünlü model yeni sezon için Beymen ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü model yeni sezon için Beymen ile anlaştı - Son Dakika Magazin

Dünyaca ünlü model yeni sezon için Beymen ile anlaştı

6 saat önce

Dünyaca ünlü süper model Anja Rubik, Beymen'in 2020 İlkbahar Yaz reklam kampanyasının yüzü oldu.

Dünyaca ünlü model yeni sezon için Beymen ile anlaştı, System.String[]

Dünyaca ünlü süper model Anja Rubik, Beymen'in 2020 İlkbahar Yaz reklam kampanyasının yüzü oldu.


Dünya moda markalarının kampanyalarının ve defilelerinin en en gözde modeli olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle tanınan süper model Anja Rubik, yeni sezon için Beymen ile anlaştı Ünlü model 2020 İlkbahar Yaz reklam kampanyasının yüzü oldu.


Okyanus ve denizlerdeki plastik atıklardan modada sürdürülebilirlik kavramına, göçten kadın haklarına ses getiren pek çok sosyal sorumluluk projesine destek veren ve sözcü olarak yer alan Rubik, aynı zamanda 2020 Uluslararası Woolmark Ödülleri juri üyeleri arasında yer alıyor.


İspanyol ünlü moda ve reklam fotoğrafçıları Hunter&Gatti'nin imzasını taşıyan Beymen 2020 İlkbahar Yaz kampanyasında ünlü model, dev markaların yanı sıra Beymen Collection ve Academia'nın 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonlarındaki en hit tasarımlarla kamera karşısına geçti.


Yazın yüksek enerjisini yansıtan kampanyanın çekimleri, tonlarca beyaz kum ve sıcak yaz bitkilerinden özel olarak hazırlanan dev bir platoda gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Beymen, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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