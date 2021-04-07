Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor

07.04.2021 20:18

Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor Dünyaca ünlü mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler uzman restoratörlerin hassas çalışmalarıyla korunuyor.

Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor

GAZİANTEP - Dünyaca ünlü mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler uzman restoratörlerin hassas çalışmalarıyla korunuyor. Büyük hassasiyetle çalışan restoratör ekibi mozaiklerde meydana gelen bozulmaları gidererek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen dünyanın en seçkin mozaiklerinin bakımını Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda görevli uzman restoratörler üstleniyor. Dünyaca ünlü 'Çingene Kızı' mozaiği, 'Mars heykeli' ile Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları esnasında çıkarılan birbirinden özel mozaikler alanında uzman 8 kişilik restoratör ekibi tarafından korunuyor. Mozaiklerde iklim koşulları, ziyaretçi sirkülasyonu ve binanın hareketinden kaynaklanan bozulmaları özel tekniklerle giderdiklerini belirten Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları Müdür Vekili Ayşe Ebru Çorbacı, mozaikleri gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ise mozaiklerin ömürlerinin uzun süreli olması için periyodik kontrol ve bakımlarının aralıksız yapıldığını aktardı.

"Yılda 3 defa bakım yapılıyor"

Mozaiklerin yılda 3 defa bakımının yapıldığını söyleyen Çomak, bakım esnasında mozaiklerin temizlendiğini ve bozulma olan bölgelerde onarımlarının yapıldığını dile getirdi. Mozaiklerin bakımlarını uzman restoratörlerin yaptığını belirten Çomak, "Restoratörler mozaikler üzerinde zamanla oluşan tozlanmayı özel sıvılarla silerek temizliyor. Bazı bölgelerde derzlerde kalkmalar meydana geliyor. O bölgelerdeki derzleri dolduruyorlar. Mozaikleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için mozaiklere bu çalışmaları yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Önce kontrol ardından temizleme ve sağlamlaştırma

Müzelerde her yıl periyodik kontroller yaptıklarını paylaşan Ayşe Ebru Çorbacı, taban mozaiklerinde yaptıkları kontrollerin ardından sağlamlaştırma ve temizleme aşamasına geçtiklerini kaydetti. Mozaiklerde kontroller esnasında sağlamlaştırılması gereken tesseraları tespit ettiklerini belirten Çorbacı, "Tesseralar mozaiği oluşturan küçük taş parçalarıdır. Kireç bağlayıcılı harçlarla yerinden çıkmış olan tesseraları tekrardan yerine yerleştiriyoruz. Yılda en az 3 kez periyodik kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Acil müdahale gerektiği zaman ise daha hızlı müdahale ediyoruz. İklim koşullarından kaynaklı bozulmaları periyodik kontrollerimizde önlemeye çalışıyoruz" dedi.

"En azami hassasiyeti gösteriyoruz"

Zeugma Mozaik Müzesinin şartları iyi olan bir müze olduğunu aktaran Çomak, "Burada bizim rastladığımız bozulmalar daha çok ziyaretçi sirkülasyonundan oluşan bozulmalardır. Binanın hareketinden kaynaklanan bir takım bozulmalar da meydana gelebiliyor. Tarihi eserlerimiz ve kültür varlıklarımız için en azami hassasiyeti göstererek çalışıyoruz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor
Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor
Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor
Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor

Zeugma Mozaik Müzesi, Restorasyon, Gaziantep, Çingene, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü mozaikler hassas korumayla gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika


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