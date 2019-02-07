Dünyaca Ünlü Mozart Festivali Açılışında Bestekarın Unutulmuş Thamos Eseri Sahnelendi
36 dakika önce
Mozart'ın sadece 17 yaşıdayken yazdığı, nadiren sahnelenen, unutulmuş Thamos eseri tanınmış tenor Rolando Villazon'un ilk kez yönettiği Mozart Festivali'nde açılışı yaptı.
Mozart
'ın sadece 17 yaşıdayken yazdığı, nadiren sahnelenen, unutulmuş Thamos eseri tanınmış tenor Rolando
Villazon'un ilk kez yönettiği Mozart Festivali'nde açılışı yaptı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:07
Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti
Babasından Feci Şekilde Şiddet Gören Kız Çocuğunu Kimse Duymadı
Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı
Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı