Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Mozart Festivali Açılışında Bestekarın Unutulmuş Thamos Eseri Sahnelendi

Dünyaca Ünlü Mozart Festivali Açılışında Bestekarın Unutulmuş Thamos Eseri Sahnelendi

36 dakika önce

Mozart'ın sadece 17 yaşıdayken yazdığı, nadiren sahnelenen, unutulmuş Thamos eseri tanınmış tenor Rolando Villazon'un ilk kez yönettiği Mozart Festivali'nde açılışı yaptı.

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Mozart'ın sadece 17 yaşıdayken yazdığı, nadiren sahnelenen, unutulmuş Thamos eseri tanınmış tenor Rolando Villazon'un ilk kez yönettiği Mozart Festivali'nde açılışı yaptı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:07 

Rolando, Mozart, Dünya
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