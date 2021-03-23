Dünyaca ünlü müzisyenler yeni şarkılarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Çok oyunculu video oyunu PUBG Mobile, üçüncü yılını dünyaca ünlü müzisyenlerin canlı performanslarıyla online kutladı. Müzisyenler, canlı yayın partisinde üç tane yeni single içeren performans gerçekleştirdi.

PUBG Mobile, üçüncü yılını kutladı. Dünyaca ünlü müzisyenler Alesso, Lost Frequencies ve R3HAB, battle royale hayranları ve dans müziği dinleyicileri için hem oyun içinde hem de YouTube'da bir canlı yayın partisinde üç tane yeni single içeren canlı bir performans gerçekleştirdi. 21 Mart Pazar günü yapılan canlı yayında, Stockholm merkezli dans müziği yapımcısı Alesso, Belçikalı müzisyen Lost Frequencies ve Hollandalı-Faslı DJ R3HAB yeni şarkılarının performanslarını sundu. Dünyanın dört bir yanındaki ünlü gamer influencer'ların yanı sıra üç DJ de ünlüler gösteri maçına katıldı.

OYUNCULAR DJ SAHNESİNE GİREBİLECEK

Müzik fesitvalinin bir parçası olarak, oyuncuların da artık sanal DJ sahnesinde örnek kliplerin keyfini çıkarmak için Erangel, Spawn Island ve Cheer Park'taki elektronik müzik meydanına inebilecekler.

KARAKİN HARİTASI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

3'üncü yıl dönümüne özel, nisan ayında yayınlanması planlanan Karakin haritası da canlı yayında görücüye çıktı. Sayısız mağara ve tünellerin bulunduğu ıssız bir çöl arazisinde yer alan Karakin'in ikiye iki kilometrelik savaş alanının, PUBG Mobile Battle Royale aksiyonunu daha da artırması bekleniyor.